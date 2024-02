Hellofresh Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. In Bezug auf Hellofresh wurden zwei RSI-Werte betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,59 Punkten, was bedeutet, dass die Hellofresh-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt einen Wert von 51,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Hellofresh derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 20,84 EUR, während der Kurs der Aktie (12,065 EUR) um -42,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 13,3 EUR, was einer Abweichung von -9,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hellofresh in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,06 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -6,42 Prozent gefallen sind, zeigt Hellofresh eine Underperformance von -36,64 Prozent. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,87 Prozent, wobei Hellofresh 38,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Abschließend wurde auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsintensität im Internet, betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Hellofresh.