Hellofresh Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Hellofresh. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh liegt bei 34,07, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 29,22 liegt, was zu einer Überbewertung führt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie in letzter Zeit gefallen ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Darüber hinaus hat Hellofresh in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" eine Underperformance von -37,48 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Hellofresh mit -4,51 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse sowie der Branchenvergleich darauf hindeuten, dass die Aktie von Hellofresh derzeit keine gute Investitionsmöglichkeit darstellt.