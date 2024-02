Hellofresh Aktie: Immer langsam!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Eine längerfristige Betrachtung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung liefert wichtige Erkenntnisse. Bei Hellofresh zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, weshalb die Gesamteinschätzung als "Schlecht" ausfällt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh bei 34,07, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer überbewerteten Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hellofresh niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Hellofresh liegt bei 68,49 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 52 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für Hellofresh eine eher negative Bewertung auf der Basis der Diskussionsintensität, fundamentaler Kriterien, Dividendenpolitik und des Relative Strength-Index.