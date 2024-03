Hellofresh Aktie: Grund zur Sorge?

Die Analyse der aktuellen Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Hellofresh eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hellofresh daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die negative Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hellofresh von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.

Im Rahmen der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage, um festzustellen, ob sich Hellofresh in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 20,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,042 EUR deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -64,81 Prozent). Auf dieser Basis erhält Hellofresh eine negative Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,25 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-42,51 Prozent Abweichung). Auch auf dieser Grundlage wird Hellofresh mit einer negativen Bewertung bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren eine negative Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als negativ bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hellofresh-Aktie eine negative Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob die Hellofresh-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage. Der 7-Tage-RSI liegt bei 89,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der RSI25 zeigt an, dass Hellofresh überkauft ist (Wert: 71,01), was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Hellofresh somit eine negative Bewertung für diesen Punkt der Analyse.