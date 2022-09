Hellofresh-Aktie: Droht ein herber Abstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Liebe Leser, mit dem Rückfall in einen neuen Jahrestiefstand ist das Chartbild der Hellofresh-Aktie signifikant trüber geworden. Dem Unternehmen wiederum könnte der Abstieg aus dem DAX drohen, was wiederum zu weiteren Kurseinbrüchen bei dem Kochboxen-Versender führen könnte. Am Montag, den 5. September, kündigt die Deutsche Börse die Neuerungen in der DAX-Familie an. Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass dann… Hier weiterlesen