Hellofresh Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Bewertung von Hellofresh in verschiedenen Finanzkennzahlen zeigt eine negative Tendenz. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Auch der Relative Strength-Index (RSI) von Hellofresh liegt mit 70,26 unter dem empfohlenen Wert, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 67,29, was zu einer neutralen Einstufung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh beträgt 34,07, was 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und das Unternehmen als überbewertet kennzeichnet. Darüber hinaus hat die Aktie von Hellofresh im Vergleich zur Branche der Verbrauchsgüter eine Rendite von -43,06 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die Rendite der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von -4,41 Prozent wird von Hellofresh um 38,65 Prozent unterschritten. Diese negative Entwicklung im vergangenen Jahr führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt zeigt die Finanzbewertung von Hellofresh eine schlechte Performance in verschiedenen Bereichen und deutet auf potenzielle Risiken hin.

