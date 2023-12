Hellofresh Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Hellofresh hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies bedeutet, dass die Hellofresh-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 22,7 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 14,85 EUR liegt, was einer Abweichung von -34,58 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Wert von 19,46 EUR, während der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Hellofresh also in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen über Hellofresh langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch das Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt derzeit einen Wert von 60,65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".