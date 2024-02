Hellofresh Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Hellofresh-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 21,54 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 12,15 EUR, was einem Unterschied von -43,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 13,81 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -12,02 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Verbrauchsgüter" hat die Hellofresh-Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -43,06 Prozent erzielt, was 40,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite mit -4,45 Prozent um 38,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hellofresh liegt bei 67,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 63 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh mit einem Wert von 34,07 deutlich über dem Branchenmittel von 30 liegt, was zu einer Überbewertung des Titels führt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.