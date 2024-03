Hellofresh Aktie: Bleiben Sie ruhig!

Hellofresh, das Unternehmen für Lebensmittel-Lieferdienste, hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von -3,08% am Finanzmarkt verzeichnet. Dies summiert sich auf -4,12% in den vergangenen fünf Handelstagen, was auf eine relativ pessimistische Marktsituation hinweist.

Die Analysten sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung der Hellofresh-Aktie. Das aktuelle Kursziel liegt bei 16,83 EUR, was laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial von +154,61% bedeutet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da die jüngste Kursentwicklung einen schwachen Trend zeigt.

Von insgesamt 27 Analysten bewerten 4 die Aktie als starken Kauf, während 11 sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, während 5 weitere der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. 2 Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass Hellofresh sofort verkauft werden sollte. Dies bedeutet, dass immerhin +55,56% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Zusätzlich zu den verschiedenen Meinungen der Analysten wird auch das Guru-Rating von Hellofresh erwähnt, das nun bei 3,37 liegt.

Insgesamt sind die Meinungen der Analysten gemischt, aber die positive Einschätzung einiger Analysten und das hohe Kurspotenzial lassen darauf schließen, dass Hellofresh möglicherweise unterbewertet ist und Investoren Chancen bieten könnte, wenn sich die Kursentwicklung verbessert.

