Hellofresh Aktie: Aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es bei Hellofresh eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes, die positiver geworden ist. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine verstärkte Tendenz zu positiven Themen zeigt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was auf eine höhere Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält Hellofresh daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Hellofresh beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hellofresh liegt bei 40, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,47 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hellofresh derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 (22,54 EUR) als auch der GD50 (17,2 EUR) weisen darauf hin, dass der Aktienkurs unter den Trendsignalen liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.