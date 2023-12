Hellofresh Aktie: Aufgepasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über die Hellofresh-Aktie war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hellofresh-Aktie für die letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 74, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,72, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat sich die Hellofresh-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor um 33,46 Prozent verschlechtert. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite der Hellofresh-Aktie um 28,35 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab eine insgesamt negative Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Hellofresh-Aktie.

Hellofresh kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hellofresh jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hellofresh-Analyse.

Hellofresh: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...