Hello Pal International Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten zwei Wochen wurde Hello Pal von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit diesem Wert angesprochen. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu, so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Hello Pal derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 0,09 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,09 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt mit 0,09 CAD eine Abweichung von 0 Prozent. Somit ist die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Beurteilung herangezogen. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (ebenfalls 50 Punkte) deuten darauf hin, dass Hello Pal derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird Hello Pal als neutral bewertet. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral" widerspiegelt. Insgesamt ergibt sich somit für Hello Pal die Gesamtbewertung: "Neutral".

