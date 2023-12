Hello Pal International Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Hello Pal-Aktie bleibt neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hello Pal-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hello Pal-Aktie der letzten 200 Handelstage keine Abweichung zum aktuellen Kurs aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt keine signifikante Abweichung. Somit erhält das Unternehmen auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Hello Pal zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird das Unternehmen auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für Hello Pal eine durchweg "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in sozialen Medien.

