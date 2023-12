Hello Group (A) (A) Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Während an zwei Tagen hauptsächlich über positive Themen diskutiert wurde, dominierte an vier Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hello. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit miteinander verglichen. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Wir bewerten Hello nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hello-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der bei 50,56 liegt, zeigt ebenfalls an, dass Hello weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren, die die Einschätzung einer Aktie beeinflussen. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Hello jedoch nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für Hello.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Hello bei 6,95 USD liegt, was einem Abstand von -16,47 Prozent vom GD200 (8,32 USD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,92 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hello-Aktie somit als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.