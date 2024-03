Hello Group (A) (A) Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Hello-Aktie wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,96 USD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie um 23,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,41 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (5,96 USD) um 7,02 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hello-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Hello-Aktie einen Wert von 63,04 für den RSI7 und 52,33 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich positiv in Bezug auf die Hello-Aktie, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Es konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt wird die Hello-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung und des Sentiments mit einem "Gut"-Rating versehen.