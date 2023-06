"HelloFresh: Potenzial für Kurssteigerung - Zielwert bei 34,17 EUR"

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von HelloFresh eine geringfügige Kursentwicklung von -0,26%. In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte sie jedoch einen positiven Trend mit einem Anstieg um +10,62%. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der HelloFresh-Aktie liegt bei 34,17 EUR. Wenn diese Vorhersage wahr wird, gibt es ein enormes Potenzial für Investoren in Höhe von +50,53%. Derzeit sind sich Analysten uneins über diese Einschätzung aufgrund des starken Aufwärtstrends der letzten Tage. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen sechs die Aktie als “Strong Buy”, zehn weitere geben das Rating “Buy”. Sechs Experten sehen keine Veränderungen und bewerten sie als “Hold”. Lediglich einer ist der Meinung, dass man verkaufen sollte; einer weitere schlägt sogar sofortigen...