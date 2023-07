HelloFresh: Kurspotenzial bei 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von HelloFresh konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +6,06% verbuchen. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine positive Kursentwicklung von +7,78%. Doch was denken die Bankanalysten über die Zukunft der Aktie?

Aktuell sehen sie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 34,17 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet das Investoren ein Potenzial von +42,55%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Während sechs davon einen Kauf empfehlen und zehn weitere optimistisch auf HelloFresh blicken (“Kauf”-Rating), bewerten sieben Experten das Papier als “Halten”. Ein Verkauf wird hingegen nur noch von einem Analysten empfohlen. Eine neutrale Haltung ist damit vorherrschend.

Dennoch lässt sich abschließend festhalten: Das Guru-Rating bleibt mit 3,76 auf einem stabil positiven Niveau und...