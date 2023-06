HelloFresh: Auf dem Weg zum Kursziel von 34,17 EUR?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

In den Augen der Analysten wird die Aktie von HelloFresh derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,17 EUR und damit +85,56% über dem aktuellen Kurs.

• Am 16.06.2023 legte der Aktienkurs um +1,04% zu

• Guru-Rating bleibt mit 3,79 unverändert

Im gestrigen Handelstag verzeichnete HelloFresh eine positive Entwicklung von +1,04%, was sich in einer wöchentlichen Performance von +1,54% widerspiegelt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung erwartet haben mögen: Das mittelfristige Kursziel für HelloFresh beträgt laut Bankanalysten nach wie vor 34,17 EUR – ein Potenzial von +85,56%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Unter den insgesamt 23 Analysteneinschätzungen gibt es...