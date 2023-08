HelloFresh: Analysten sehen Kurspotenzial von 29,17%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die HelloFresh-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von 5,12% verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel sie jedoch um -0,24%. Die Mehrheit der Bankanalysten geht davon aus, dass das wahre Kursziel bei 32,64 EUR liegt und damit ein Potenzial von +29,17% besteht.

• HelloFresh am 17.08.2023 mit -0,24%

• Kursziel laut Analysten bei 32,64 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem gleichen Niveau (3,73)

Obwohl die Aktie zuletzt positiv tendierte und eine Kaufempfehlung von sieben Analysten erhielt sowie zehn weitere Experteneinschätzungen als “Kauf” bewerteten und sechs neutrale Bewertungen abgaben (“halten”), empfehlen immer noch zwei Experte(n) einen sofortigen Verkauf der Aktienbestände. Einziger Trost für Aktionäre ist das positive Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches sich seit längerer Zeit konstant auf einem Level von 3,73...