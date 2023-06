HelloFresh: Analysten schätzen Kursziel auf 34,17 EUR – ein Potenzial von +84,50%

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die HelloFresh-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt um +1,62% zulegen und verzeichnete somit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +2,12%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch. Auch die Analysten sehen das Potential der Aktie.

Das mittelfristige Kursziel von HelloFresh liegt aktuell bei 34,17 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten, eröffnet das Unternehmen Investoren ein Potenzial von rund +84,50%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 23 analysierten Meinungen empfehlen 16 Experten (66,67%) entweder einen Kauf oder halten an ihrem aktuellen Rating fest.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,79 die positive Einschätzung vieler Analysten.