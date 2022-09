HelloFresh-Aktie: Hier droht weiteres Ungemach

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Anteilseigner von HelloFresh (WKN: A16140) blicken wahrscheinlich mit Tränen in den Augen auf den dramatischen Kursverfall der Aktie, die seit Jahresbeginn -66% an Wert verloren hat und nur noch bei 23,22 € knapp oberhalb ihres 52-Wochen-Tiefs notiert. Und es droht in Kürze weiteres Ungemach...

HelloFresh ist ein 2011 gegründetes deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es bietet sogenannte „Kochboxen“ für Verbraucher an, also Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im ...





