HelloFresh-Aktie: Das Elend nimmt kein Ende

Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) ist am Dienstag um weitere -8% abgestürzt und hat damit ein Tief seit Oktober 2019 markiert. Innerhalb eines Monates hat der Wert mehr als -40% verloren. Was treibt Anleger in die Flucht? Und wann könnte es eine Erholung geben?