HelloFresh-Aktie: DUH erhebt schwere Vorwürfe!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Jedes Jahr verleiht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den sogenannten „Goldenen Geier“ an Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit gelinde gesagt mehr Schein als Sein sind. Letztes Jahr ging diese unrühmliche Auszeichnung an den Energiekonzern RWE – ein Jahr zuvor an Daimler. Nun hat die DUH die heißesten Kandidaten für den „Goldenen Geier“ des Jahres 2022 präsentiert. Hierfür hat die Organisation 1.200… Hier weiterlesen