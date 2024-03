HelloFresh-Aktie +6%: Gelingt das Comeback?

Nach ihrem dramatischen Kurssturz vor einer Woche dümpelte die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) in den letzten Tagen an der 7 €-Marke entlang. Doch am Freitagmorgen setzt der MDAX-Titel mit einem Kursplus von über 6% ein starkes Lebenszeichen. Gibt es denn etwas Positives zu berichten?