Hellenic Telecommunications Organization Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hellenic Telecommunications Organization liegt bei 26,67, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hellenic Telecommunications Organization-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,71 EUR. Der letzte Schlusskurs (13,46 EUR) weicht um -1,82 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,07 EUR) weist mit einer Abweichung von +2,98 Prozent ein "Neutral"-Rating auf. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bezogen auf die Hellenic Telecommunications Organization war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation rund um die Hellenic Telecommunications Organization in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.