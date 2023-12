Hellenic Telecommunications Organization Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Hellenic Telecommunications Organization wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,81 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,14 EUR um -4,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 13,18 EUR, was einer Abweichung von -0,3 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") weist die Hellenic Telecommunications Organization eine Rendite von 40,22 Prozent auf, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Hellenic Telecommunications Organization mit 40,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysen von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigen, dass die Meinungen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Hellenic Telecommunications Organization diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Hellenic Telecommunications Organization als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hellenic Telecommunications Organization-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,65, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.