Hellenic Telecom Org. Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Hellenic Telecommunications Organization-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,72 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 13,28 EUR lag, was einer Abweichung von -3,21 Prozent entspricht und somit neutral bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 13,07 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +1,61 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Telekommunikationsdienste" hat die Hellenic Telecommunications Organization-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 40,22 Prozent erzielt, was 40,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hellenic Telecommunications Organization ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden, und die Diskussionen sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hellenic Telecommunications Organization-Aktie beträgt 7,84, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".