Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,94 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 5,58 EUR liegt und somit einen Abstand von +12,96 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,23 EUR, was einer Differenz von +6,69 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange als neutral betrachtet wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 20,83, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 40,69 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Neutral" für Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange in diesem Punkt.