Hella, ist immer für eine Überraschung gut!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hella & liegt bei 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,46 als überdurchschnittlich hoch angesehen wird. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält demnach eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hella & derzeit einen Wert von 0,37 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,81 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hella & ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Hella & mit einer Rendite von 14,31 Prozent eine deutlich bessere Performance erzielen. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 10,36 Prozent überdurchschnittlich hoch. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.