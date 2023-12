Hella Gmbh & Co Kgaa Adr Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Die Hella & hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 72,87 EUR und einen Aktienkurs von 82,5 EUR erreicht, was einer Distanz zum GD200 von +13,22 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 76,74 EUR, was einer Distanz von +7,51 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Hella & eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Hella & im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,72 Prozent erzielt, was jedoch 8,67 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 3,29 Prozent, wobei die Hella & aktuell 1,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Hella & eine Dividendenrendite von 0,37 % aus, was 3,42 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,79 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.