Hella Gmbh & Co Kgaa Adr Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hella &-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Hella &.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Hella &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,36 Prozent erzielt, was 9,89 Prozent über dem Durchschnitt (0,48 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -0,54 Prozent, wobei Hella & aktuell 10,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Hella & beträgt 0,33 Prozent, was 1,15 Prozent unter dem Mittelwert (1,48 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält Hella & eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Hella & mit einem Wert von 35,19 deutlich höher als das Branchenmittel von 20,03, was zu einer Überbewertung führt. Insgesamt wird der Titel daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.