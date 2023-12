Hella Gmbh & Co Kgaa Adr Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Hella &-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Automatische Komponenten. Der Unterschied beträgt 3,47 Prozentpunkte (0,37 % gegenüber 3,84 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie betrachtet. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen liegt dieser bei 72,86 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 83,9 EUR liegt, was eine Abweichung von +15,15 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 76,06 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von +10,31 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Hella &-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt mit einer Ausprägung von 8,7 und einem RSI25 von 22,09 eine positive Einschätzung für die Hella &-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Hella &-Aktie. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung im negativen Bereich zugenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Hella &-Aktie auf Basis dieser Analysen.

