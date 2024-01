Hella Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hella &-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 40,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hella & basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hella & bei 72,98 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 82,3 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +12,77 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 77,81 EUR einen Abstand von +5,77 Prozent auf, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Hella & wird auch berücksichtigt, da sie eine Auswirkung auf den Aktienkurs haben kann. Die Analyse der sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung überwiegend positiv ist, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hella & 35, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 20 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.