Hella Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten zwei Wochen wurde die Anlegerstimmung bezüglich Hella & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

Was die Dividende betrifft, schüttet Hella & im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine Dividendenrendite von 0,33 % aus, was 3,4 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 3,72 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hella & bei 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,34 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb des Sektors "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Hella & eine Rendite von 10,36 Prozent erzielt hat, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von -0,6 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Hella & mit 10,96 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.