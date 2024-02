Hella Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Hella & weist einen gleitenden Durchschnittskurs von 74,11 EUR auf, während der aktuelle Aktienkurs bei 81,2 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage von +9,57 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 81,69 EUR, was einem Abstand von -0,6 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Hella & im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,36 Prozent erzielt hat, was mehr als 13 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche von -1,37 Prozent erreicht Hella & mit 11,74 Prozent deutlich bessere Ergebnisse. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zur Aktienkursentwicklung bei Hella & derzeit eine negative Differenz von -3,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" auf. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hella & von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung rund um die Einschätzungen zu Hella & wider. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hella & bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.