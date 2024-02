Hella Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten vier Wochen wurden bei Hella & wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Dies führte zu einer Verschlechterung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hella & daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hella & liegt bei 51,92, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Hella & bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Hella & derzeit eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,73 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (81,9 EUR) der Hella &-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (73,89 EUR) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (81,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hella &-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.