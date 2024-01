Hella Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Hella &-Aktie wird aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +12,16 Prozent, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 78,62 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hella & mit einer Rendite von 9,51 Prozent 3,23 Prozent über dem Durchschnitt. Für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,57 Prozent, und Hella & liegt aktuell 4,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Hella & in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.