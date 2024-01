Hella Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Der Relative Strength Index (RSI) der Hella &-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 76 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,95, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Hella & basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Aktie war höher als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Hella &-Aktie liegt bei 0,33 Prozent, was 3,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an 12 Tagen dominierten. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.