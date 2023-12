Hella Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Hella & in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Hella & im letzten Jahr eine Rendite von 14,31 Prozent erzielt, was 1,42 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 3,89 Prozent, und Hella & übertrifft diesen Wert um 10,42 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Dividendenpolitik von Hella & schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hella & bei 72,92 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 83,4 EUR, was einen Abstand von +14,37 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt Hella & mit einem Niveau von 77,21 EUR und einer Differenz von +8,02 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.