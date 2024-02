Hella Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Hella & eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hella & liegt bei 51,92, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Verglichen mit ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" hat Hella & ein aktuelles KGV von 35, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 20 haben. Dies deutet darauf hin, dass Hella & aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Hella & mit einer Rendite von 10,36 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -0,87 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also für Hella & eine negative Stimmung in den sozialen Medien und eine überbewertete fundamentale Lage, aber eine sehr gute Aktienkursentwicklung in den letzten 12 Monaten.