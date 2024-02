Hella Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Hella & auf diese Faktoren hin untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hella & weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt geben wir der Aktie von Hella & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 73,37 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 82,5 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 81,25 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hella & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hella & momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 54,55, was bedeutet, dass Hella & weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hella & für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Hella & in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral" für Hella &.