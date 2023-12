Hella Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Hella & haben wir genau diese beiden Faktoren untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hella & war ebenfalls eher positiv, was zu einer eindeutig positiven Änderung führte und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Bei der fundamentalen Analyse ergab sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,19, was 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wurde Hella & auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet, da die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet gilt.

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein weiteres Signal der technischen Analyse und bei Hella & führte ein Wert von 17,24 zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 29,53 eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Hella & mit einer Rendite von 1,72 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Hella & basierend auf verschiedenen Indikatoren.