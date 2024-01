Hella Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hella &. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,97 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hella & somit in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und Buzz rund um Hella & wird betrachtet, um interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Hella & in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Hella & derzeit eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Hella &-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Hella & mit einer Rendite von 6,17 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 2,62 Prozent kommt, liegt Hella & mit 3,56 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.