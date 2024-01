Hella Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnte es kurzfristig zu Kursrückgängen kommen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Hella & liegt derzeit bei 65,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,86, was auch auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Hella &-Wertpapier damit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Hella & festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hella & wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Hella & bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hella & bei 0,33 Prozent, was 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.