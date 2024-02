Hella Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das deutsche Unternehmen Hella & weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,19 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet einen Wert von 20,05. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hella & mit 0,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -3,42 Prozent zur Branche und einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse der Hella &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 73,7 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 81,5 EUR weicht somit um +10,58 Prozent ab, was positiv bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (81,8 EUR) ergibt sich jedoch nur eine geringfügige Abweichung vom gleitenden Durchschnitt (-0,37 Prozent) und somit eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Hella &-Aktie in den letzten Wochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Hella & in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.