Hella Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor, um die Attraktivität einer Aktie zu bewerten. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Bewertung hin, während bei Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV zu finden ist. Im Falle von Hella & liegt das KGV mit 35,19 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automatische Komponenten", was einer Abweichung von 96 Prozent entspricht. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft.

Die technische Analyse der Hella &-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 81,5 EUR lag, was einem Unterschied von +9,85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (74,19 EUR) entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 81,64 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,17 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Hella & für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Automatische Komponenten"-Branche konnte Hella & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,72 Prozent erzielen. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hella & um 13,06 Prozent höher. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Hella &-Aktie ergibt jeweils eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Hella &.