Hella Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Hella & wird als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Durchschnitt in der Automobilkomponenten-Branche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35,4, was einem Abstand von 80 Prozent zum Branchen-KGV von 19,67 entspricht. Auf Grundlage dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Hella & im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,51 Prozent erzielt, was 3,73 Prozent über dem Durchschnitt von 5,78 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 3,97 Prozent, und Hella & liegt aktuell 5,54 Prozent darüber. Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung auf sozialen Plattformen widerspiegeln. In Bezug auf Hella & waren die Kommentare und Befunde überwiegend negativ, und in den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, weist Hella & derzeit eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Hella &-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.