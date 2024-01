Hella Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die technische Analyse der Hella & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 72,98 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 82,3 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,77 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 77,81 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5,77 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hella & liegt bei 35, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" als überbewertet gilt. Der durchschnittliche Wert in der Branche beträgt lediglich 20, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie zu einer "Schlecht"-Einschätzung kommt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hella &-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50) als auch der 25-Tage-RSI (40,71) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hella & nach der RSI-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, schüttet Hella & eine Dividendenrendite von 0,37 % aus, was 3,45 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.