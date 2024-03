Hella Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Unternehmen Hella & weist eine niedrige Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 74,53 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 81,1 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,82 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 81,38 EUR liegt, so ergibt sich eine Abweichung von nur -0,34 Prozent. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation, zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hella &-Aktie mit einem Wert von 35,19 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 18 liegt. Dies deutet auf eine relativ teure Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.