Hella Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Bewertung der Hella &-Aktie basierend auf fundamentaler Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 35,19 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,12 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 75 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 73,6 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 82 EUR weicht somit um +11,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 81,71 EUR, was einem Anstieg von +0,35 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Hella &-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Hella &-Aktie beträgt 0,33 Prozent, was 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,76 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine Bewertung von "Neutral". Sowohl der RSI mit einem Niveau von 52,94 als auch der RSI25 mit einem Wert von 51,85 deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt zeigt sich somit eine gemischte Bewertung der Hella &-Aktie, wobei fundamentale und technische Analysen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.